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Джонсон закликав переговорників на COP26 "натиснути на всі важелі" для порятунку Землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав переговорників на 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26) використати всі можливості, щоб дійти компромісу щодо питання, від якого залежить майбутнє планети. Про це йдеться у заяві, поширеній у вівторок канцелярією глави уряду напередодні його повернення до шотландського міста Глазго, де добігає кінця двотижневий форум, передає УНН.

Джонсон закликав переговорників на COP26 "натиснути на всі важелі" для порятунку Землі

Цитата

“Команди переговорників зі шкіри лізуть у ці заключні дні COP26, щоб перетворити обіцянки на дії в галузі боротьби зі зміною клімату. Ще багато чого потрібно зробити. Сьогодні я проведу зустрічі з міністрами та переговорниками, щоб почути, в чому вдалося досягти прогресу, а де потрібно зблизити позиції”, — повідомив Джонсон.

Деталі

Він вважає надзвичайно важливим, щоб країни знайшли можливість виконати завдання, прописані у 2015 році у Паризькій угоді щодо клімату. У ньому головною метою називається запобігання підвищенню температури біля поверхні планети більш ніж на 2, а в ідеалі — на 1,5 градуса Цельсія до кінця століття. Для цього сторони повинні домовитися про чітке визначення та узгодження рамок ринкових та неринкових підходів до скорочення викидів парникових газів у рамках шостої статті угоди. Крім цього, переговорники намагаються дійти згоди щодо розміру виплат з боку розвинених країн державам, які найбільше потребують, для їх переходу до зеленого порядку денного.

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“Настав час для країн відкласти свої розбіжності та об’єднатися заради нашої планети та наших людей. Ми повинні натиснути на всі важелі, якщо ми хочемо, щоб ціль у 1,5 градуса була в межах нашої досяжності”, — сказав Джонсон.

Цьогорічна конференція COP26

Кліматична конференція ООН проходить у Глазго з 31 жовтня до 12 листопада. У її роботі беруть участь делегації майже 200 держав. У найбільшому місті Шотландії сторони конвенції після кількох невдалих спроб, зроблених у попередні роки, знову намагаються домовитися про правила реалізації Паризької угоди щодо клімату. Крім того, учасники форуму обговорюють плани адаптації до наслідків зміни клімату, яких вже не вдасться запобігти.

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Доповнення

На кліматичному саміті у Парижі у 2015 році було вироблено план щодо запобігання небезпечній зміні клімату, який включав “постійні зусилля” щодо стримування потепління нижче позначки в 1,5°C. Учені кажуть, що обмеження потепління до 1,5°C запобігатиме найнебезпечнішим наслідкам зміни клімату.

Але коли аналізується фактична політика урядів, а не обіцянки, прогнозоване потепління у світі становитиме 2,7°C до 2100 року, припускає Climate Action Tracker. Tracker підтримується низкою організацій, включаючи престижний Потсдамський інститут вивчення кліматичних змін у Німеччині.

Прогноз з’явився на тлі того, як метеорологічний офіс Великої Британії попередив, що мільярд людей можуть постраждати від спеки та вологості, якщо середня глобальна температура підвищиться на 2°C вище доіндустріального рівня.

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