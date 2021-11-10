Джонсон закликав переговорників на COP26 "натиснути на всі важелі" для порятунку Землі

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“Команди переговорників зі шкіри лізуть у ці заключні дні COP26, щоб перетворити обіцянки на дії в галузі боротьби зі зміною клімату. Ще багато чого потрібно зробити. Сьогодні я проведу зустрічі з міністрами та переговорниками, щоб почути, в чому вдалося досягти прогресу, а де потрібно зблизити позиції”, — повідомив Джонсон.

Деталі

Він вважає надзвичайно важливим, щоб країни знайшли можливість виконати завдання, прописані у 2015 році у Паризькій угоді щодо клімату. У ньому головною метою називається запобігання підвищенню температури біля поверхні планети більш ніж на 2, а в ідеалі — на 1,5 градуса Цельсія до кінця століття. Для цього сторони повинні домовитися про чітке визначення та узгодження рамок ринкових та неринкових підходів до скорочення викидів парникових газів у рамках шостої статті угоди. Крім цього, переговорники намагаються дійти згоди щодо розміру виплат з боку розвинених країн державам, які найбільше потребують, для їх переходу до зеленого порядку денного.

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“Настав час для країн відкласти свої розбіжності та об’єднатися заради нашої планети та наших людей. Ми повинні натиснути на всі важелі, якщо ми хочемо, щоб ціль у 1,5 градуса була в межах нашої досяжності”, — сказав Джонсон.

Цьогорічна конференція COP26

Кліматична конференція ООН проходить у Глазго з 31 жовтня до 12 листопада. У її роботі беруть участь делегації майже 200 держав. У найбільшому місті Шотландії сторони конвенції після кількох невдалих спроб, зроблених у попередні роки, знову намагаються домовитися про правила реалізації Паризької угоди щодо клімату. Крім того, учасники форуму обговорюють плани адаптації до наслідків зміни клімату, яких вже не вдасться запобігти.

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Доповнення

На кліматичному саміті у Парижі у 2015 році було вироблено план щодо запобігання небезпечній зміні клімату, який включав “постійні зусилля” щодо стримування потепління нижче позначки в 1,5°C. Учені кажуть, що обмеження потепління до 1,5°C запобігатиме найнебезпечнішим наслідкам зміни клімату.

Але коли аналізується фактична політика урядів, а не обіцянки, прогнозоване потепління у світі становитиме 2,7°C до 2100 року, припускає Climate Action Tracker. Tracker підтримується низкою організацій, включаючи престижний Потсдамський інститут вивчення кліматичних змін у Німеччині.

Прогноз з’явився на тлі того, як метеорологічний офіс Великої Британії попередив, що мільярд людей можуть постраждати від спеки та вологості, якщо середня глобальна температура підвищиться на 2°C вище доіндустріального рівня.