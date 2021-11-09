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COP26: світ рухається до потепління на 2,4 градуса, попри обіцянки на кліматичному саміті - звіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Новий аналіз показує, що, попри обіцянки, дані на кліматичному саміті COP26 у Глазго, світ все ще далекий від своїх цілей щодо обмеження глобального підвищення температури, пише УНН з посиланням на BBC.

COP26: світ рухається до потепління на 2,4 градуса, попри обіцянки на кліматичному саміті - звіт

Деталі

У звіті Climate Action Tracker (CAT) розглядаються обіцянки, дані урядами до та під час COP26. У ньому робиться висновок про те, що у 2030 році викиди парникових газів, які нагрівають планету, як і раніше, будуть удвічі вищими, ніж необхідно для стримування підвищення температури нижче позначки у 1,5°C.

В аналізі підраховано, що світ наближається до потепління на 2,4 градуса, що набагато більше, ніж межа в 1,5 градуса, зобов'язання щодо чого взяли на себе країни.

У доповіді Climate Action Tracker вказано, що COP26 "має величезну прогалину в авторитеті, діях та зобов'язаннях".

Саміт у Глазго вважається вирішальним для стримування зміни клімату. Але такий прогноз контрастує з оптимізмом, висловленим на цьому засіданні ООН минулого тижня після серії гучних заяв, які включали клятву зупинити вирубку лісів.

Очікується, що COP26 завершиться цього тижня.

Доповнення

На кліматичному саміті у Парижі у 2015 році було вироблено план щодо запобігання небезпечній зміні клімату, який включав "постійні зусилля" щодо стримування потепління нижче позначки в 1,5°C. Учені кажуть, що обмеження потепління до 1,5°C запобігатиме найнебезпечнішим наслідкам зміни клімату.

Але коли аналізується фактична політика урядів, а не обіцянки, прогнозоване потепління у світі становитиме 2,7°C до 2100 року, припускає Climate Action Tracker. Tracker підтримується низкою організацій, включаючи престижний Потсдамський інститут вивчення кліматичних змін у Німеччині.

Прогноз з’явився на тлі того, як метеорологічний офіс Великої Британії попередив, що мільярд людей можуть постраждати від спеки та вологості, якщо середня глобальна температура підвищиться на 2°C вище доіндустріального рівня.

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