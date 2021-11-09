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COP26: мир движется к потеплению на 2,4 градуса, несмотря на обещания на климатическом саммите - отчет

Киев • УНН

 • 23220 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Новый анализ показывает, что, несмотря на обещания, данные на климатическом саммите COP26 в Глазго, мир все еще далек от своих целей по ограничению глобального повышения температуры, пишет УНН со ссылкой на BBC.

COP26: мир движется к потеплению на 2,4 градуса, несмотря на обещания на климатическом саммите - отчет

Детали

В отчете Climate Action Tracker (CAT) рассматриваются обещания, данные правительствами до и во время COP26. В нем делается вывод о том, что в 2030 году выбросы парниковых газов, которые нагревают планету, как и раньше, будут в два раза выше, чем необходимо для сдерживания повышения температуры ниже отметки в 1,5°C.

В анализе подсчитано, что мир приближается к потеплению на 2,4 градуса, что гораздо больше, чем предел в 1,5 градуса, обязательства относительно чего взяли на себя страны.

В докладе Climate Action Tracker указано, что COP26 "имеет огромный пробел в авторитете, действиях и обязательствах".

Саммит в Глазго считается решающим для сдерживания изменения климата. Но такой прогноз контрастирует с оптимизмом, высказанным на этом заседании ООН на прошлой неделе после серии громких заявлений, которые включали клятву остановить вырубку лесов.

Ожидается, что COP26 завершится на этой неделе.

Дополнение

На климатическом саммите в Париже в 2015 году был выработан план по предотвращению опасных изменений климата, который включал "постоянные усилия" по сдерживанию потепления ниже отметки в 1,5°C. Ученые говорят, что ограничение потепления до 1,5°C предотвратит опасные последствия изменения климата.

Но когда анализируется фактическая политика правительств, а не обещания, прогнозируемое потепление в мире составит 2,7°C к 2100 году, предполагает Climate Action Tracker. Tracker поддерживается рядом организаций, включая престижный Потсдамский институт изучения климатических изменений в Германии.

Прогноз появился на фоне того, как метеорологический офис Великобритании предупредил, что миллиард людей могут пострадать от жары и влажности, если средняя глобальная температура повысится на 2°C выше доиндустриального уровня.

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