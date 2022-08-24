Джонсон пояснив, що буде, якщо путін виграє війну

Цитата

«Зараз ми маємо поворотну точку в історії, саме зараз у нас є можливість приєднатися до вас, аби спільно сказати ні тиранії, тим хто намагається посягати на українську свободу та незалежність», - сказав Джонсон .

Деталі

Він вважає, що Україна переможе.

«Якщо путін переможе, то жодна країна не буде почуватися в безпеці, якщо він переможе – це означатиме «зелене світло» для будь-якого автократа у світі, означати, що все можна змінити силою», - розповів Джонсон.

Доповнення

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що якщо росія виграє війну проти України, вона фактично здобуде перемогу і над НАТО.

Російський диктатор володимир путін не лише хоче захопити владу в Києві, але пріоритетнішою метою є бажання показати безсилля НАТО.