Джонсон пояснив, що буде, якщо путін виграє війну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсон заявив, що перемога російського диктатора володимира путіна у війні означатиме «зелене світло» для будь-якого автократа у світі, жодна країна не буде почуватися в безпеці. Про це він сказав під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
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«Зараз ми маємо поворотну точку в історії, саме зараз у нас є можливість приєднатися до вас, аби спільно сказати ні тиранії, тим хто намагається посягати на українську свободу та незалежність», - сказав Джонсон .
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Він вважає, що Україна переможе.
«Якщо путін переможе, то жодна країна не буде почуватися в безпеці, якщо він переможе – це означатиме «зелене світло» для будь-якого автократа у світі, означати, що все можна змінити силою», - розповів Джонсон.
Доповнення
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що якщо росія виграє війну проти України, вона фактично здобуде перемогу і над НАТО.
Російський диктатор володимир путін не лише хоче захопити владу в Києві, але пріоритетнішою метою є бажання показати безсилля НАТО.