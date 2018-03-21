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Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова МЗС Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде славити себе на чемпіонаті світу з футболу, який пройде в Росії цього літа, так само, як це зробив Адольф Гітлер на Олімпійських іграх в Берліні в 1936 році, і запропонував Великій Британії порадити англійським футбольним фанатам не їздити в Росію для власної безпеки, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Джонсон зазначив, що кількість вболівальників, які, очікується, подорожуватимуть до Росії, становить близько чверті від кількості фанів, які вирушили підтримати Англію у Бразилії в 2014 році. За його словами, лише 24 тисяч осіб купили квитки до РФ, у той час як на тому ж етапі очікування чемпіонату, квитки до Ріо придбало 94 тисячі громадян.

Виступаючи на засіданні спеціального комітету у закордонних справах, міністр відреагував на зауваження депутата-лейбориста Єна Остіна, який закликав до того, щоб Британія взагалі вийшла з ЧС-2018.

"Путін збирається використовувати його так само, як Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року", - сказав Остін.

Міністр закордонних справ відповів: "Я думаю, що ваша характеристика того, що відбудеться в Москві, на чемпіонаті світу, на всіх майданчиках - так, я вважаю, що порівняння з 1936 р., безумовно, правильне".

Однак він зауважив, що не вважає справедливим заборонити британській команді брати участь в чемпіонаті.

Нагадаємо, після отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, влада Великої Британії заявила про дипломатичний бойкот Росії, яку звинувачують у замаху.

До бойкоту приєдналась низка інших країн. 21-й Чемпіонат світу з футболу почнеться у Росії 14 червня.

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