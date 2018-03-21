Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет славить себя на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России этим летом, так же, как это сделал Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году, и предложил Великобритании посоветовать английским футбольным фанатам не ездить в Россию для собственной безопасности, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Джонсон отметил, что количество болельщиков, которые, ожидается, поедут в Россию, составляет около четверти от количества фанов, которые отправились поддержать Англию в Бразилию в 2014 году. По его словам, лишь 24 тысяч человек купили билеты в РФ, в то время как на том же этапе ожидания чемпионата, билеты в Рио приобрело 94 тыс. граждан.
Выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, министр отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призывал к тому, чтобы Британия вообще вышла из ЧМ-2018.
"Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года", - сказал Остин.
Министр иностранных дел ответил: "Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, на чемпионате мира, на всех площадках - да, я считаю, что сравнение с 1936 г., безусловно, правильное".
Однако он отметил, что не считает справедливым запретить британской команде участвовать в чемпионате.
Напомним, после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, власти Великобритании заявили о дипломатическом бойкоте России, которую обвиняют в покушении.
К бойкоту присоединился ряд других стран. 21-й Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.