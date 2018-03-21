Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии

КИЕВ. 21 марта. УНН. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет славить себя на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России этим летом, так же, как это сделал Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году, и предложил Великобритании посоветовать английским футбольным фанатам не ездить в Россию для собственной безопасности, передает УНН со ссылкой на The Guardian.