Джонсон і Ердоган домовилися співпрацювати "як партнери по НАТО"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися працювати спільно як партнери по НАТО. Про це йдеться в повідомленні, поширеному у вівторок канцелярією глави британського уряду за підсумками телефонної розмови двох політиків, інформує УНН.
У фінальному комюніке зазначено, що сторони "віддані спільній роботі в якості союзників по НАТО для зміцнення важливих двосторонніх відносин між Великобританією і Туреччиною в таких областях, як торгівля та інвестиції, безпека і оборона, антитерористична діяльність".
Лідери також обговорили регіональні питання.
"По Лівії вони погодилися в необхідності політичного процесу під управлінням самих лівійців за посередництва ООН і за підтримки Берлінського процесу", - відзначили на Даунінг-стріт.
Зокрема, Ердоган та Джонсон обговорили ситуацію в Сирії.
"По Сирії прем'єр-міністр (Джонсон - ред.) наголосив на важливості того, щоб ООН провела оцінку на підставі потреб людей, які потребують допомоги, як то було обговорено в Лондоні на початку цього місяця", - йдеться в комюніке.
На початку грудня на полях саміту НАТО в Лондоні пройшла зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Франції та Туреччини.
На ній Джонсон, Ердоган, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон домовилися працювати над тим, щоб створити умови для безпечного, добровільного і націленого на довгострокову перспективу повернення біженців до Сирії.
Як повідомлялося раніше в УНН, Джонсон передумав "перезавантажувати" відносини з Росією.