Джонсон і Ердоган домовилися співпрацювати "як партнери по НАТО"

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися працювати спільно як партнери по НАТО. Про це йдеться в повідомленні, поширеному у вівторок канцелярією глави британського уряду за підсумками телефонної розмови двох політиків, інформує УНН.