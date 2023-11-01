Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами київської електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Для Київської кільцевої електрички запустили нову зіркову озвучку. Тепер станції оголошують, зокрема, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, співачка Джамала, письменник та музикант Сергій Жадан, ексгравець та тренера збірної України з футболу Андрій Шевченко. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.
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«Запустили нову зіркову озвучку для Київської кільцевої електрички до Дня залізничника! Тепер всі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці (і не тільки) — письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі й навіть сам Борис Джонсон!», - йдеться в повідомленні.
Так, окрім Джонсон можна почути співачку Джамалу, колишнього гравця та тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка та письменника, поета, музиканта Сергія Жадана.
«Бонусом — в новій озвучці голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додані надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть», - зазначається в повідомленні.
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