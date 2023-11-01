Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами киевской электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Для Киевской кольцевой электрички запустили новую звездную озвучку. Теперь станции объявляют, в частности, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, певица Джамала, писатель и музыкант Сергей Жадан, экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю.
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«Запустили новую звездную озвучку для Киевской кольцевой электрички ко Дню железнодорожника! Теперь все 20 станций Киевского кольца объявляют известные украинцы (и не только) — писатели, спортсмены, музыканты, телеведущие и даже сам Борис Джонсон!» - говорится в сообщении.
В частности, кроме Джонсон можно услышать певицу Джамалу, бывшего игрока и тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко и писателя, поэта, музыканта Сергея Жадана.
«Бонусом — в новой озвучке голосами людей, которых знают далеко за пределами страны, добавлены вдохновляющие фразы и интересные факты о некоторых станциях и локации, к которым они ведут», - отмечается в сообщении.
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