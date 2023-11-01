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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами киевской электрички

Киев • УНН

 • 219872 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Для Киевской кольцевой электрички запустили новую звездную озвучку. Теперь станции объявляют, в частности, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, певица Джамала, писатель и музыкант Сергей Жадан, экс-игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю.

Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами киевской электрички

Цитата

«Запустили новую звездную озвучку для Киевской кольцевой электрички ко Дню железнодорожника! Теперь все 20 станций Киевского кольца объявляют известные украинцы (и не только) — писатели, спортсмены, музыканты, телеведущие и даже сам Борис Джонсон!» - говорится в сообщении.

В частности, кроме Джонсон можно услышать певицу Джамалу, бывшего игрока и тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко и писателя, поэта, музыканта Сергея Жадана.

«Бонусом — в новой озвучке голосами людей, которых знают далеко за пределами страны, добавлены вдохновляющие фразы и интересные факты о некоторых станциях и локации, к которым они ведут», - отмечается в сообщении.

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