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Джон Маккейн може покинути Сенат Конгресу США

Джон Маккейн може покинути Сенат Конгресу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Один з найбільш активних серед американського істеблішменту прихильників введення антиросійських санкцій, впливовий республіканець Джон Маккейн може незабаром залишити посаду сенатора США, яку він займає у верхній палаті американського Конгресу вже більше 30 років. Таку інформацію з посиланням на джерела 8 березня опублікував портал True Pundit, інформує УНН.

“На даний момент ми виходимо з того, що Маккейн завершує роботу в Сенаті”, — стверджує один зі співрозмовників ресурсу в Конгресі. Демократична партія нібито вже почала пошук претендента для висунення на дострокових виборах нового сенатора від Арізони — штату, який зараз у верхній палаті представляє Маккейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенатор Маккейн відреагував на заяву Трампа про “країни-смітники”

На даний момент 81-річний Маккейн очолює комітет Сенату у справах збройних сил. Однак через боротьбу з онкологічним захворюванням він з кінця грудня минулого року практично не приймає участі в роботі палати. Саме Маккейн ще у грудні 2017 року закликав президента Дональда Трампа дозволити додаткові продажі Україні оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси.

Джон Маккейн неодноразово критикував не тільки керівництво Росії, але і Сполучених Штатів. У листопаді 2017 року він звинуватив американського лідера Дональда Трампа в надмірній довірливості по відношенню до діючого президента РФ Володимира Путіна. Це, на думку Маккейна, загрожує національній безпеці США.

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