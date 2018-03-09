Джон Маккейн може покинути Сенат Конгресу США

“На даний момент ми виходимо з того, що Маккейн завершує роботу в Сенаті”, — стверджує один зі співрозмовників ресурсу в Конгресі. Демократична партія нібито вже почала пошук претендента для висунення на дострокових виборах нового сенатора від Арізони — штату, який зараз у верхній палаті представляє Маккейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенатор Маккейн відреагував на заяву Трампа про “країни-смітники”

На даний момент 81-річний Маккейн очолює комітет Сенату у справах збройних сил. Однак через боротьбу з онкологічним захворюванням він з кінця грудня минулого року практично не приймає участі в роботі палати. Саме Маккейн ще у грудні 2017 року закликав президента Дональда Трампа дозволити додаткові продажі Україні оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси.

Джон Маккейн неодноразово критикував не тільки керівництво Росії, але і Сполучених Штатів. У листопаді 2017 року він звинуватив американського лідера Дональда Трампа в надмірній довірливості по відношенню до діючого президента РФ Володимира Путіна. Це, на думку Маккейна, загрожує національній безпеці США.