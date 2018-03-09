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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30618 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45505 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50011 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100126 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89693 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103361 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Джон Маккейн может покинуть Сенат Конгресса США

Джон Маккейн может покинуть Сенат Конгресса США

Киев  •  УНН

 • 13280 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Один из самых активных среди американского истеблишмента сторонников введения антироссийских санкций, влиятельный республиканец Джон Маккейн может вскоре покинуть пост сенатора США, которую он занимает в верхней палате американского Конгресса уже более 30 лет. Такую информацию со ссылкой на источники 8 марта опубликовал портал True Pundit, информирует УНН.

“На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает работу в Сенате”, — утверждает один из собеседников ресурса в Конгрессе. Демократическая партия якобы уже начала поиск претендента для выдвижения на досрочных выборах нового сенатора от Аризоны — штата, который сейчас в верхней палате представляет Маккейн.

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На данный момент 81-летний Маккейн возглавляет комитет Сената по делам вооруженных сил. Однако из-за борьбы с онкологическим заболеванием он с конца декабря прошлого года практически не принимает участия в работе палаты. Именно Маккейн еще в декабря 2017 года призывал президента Дональда Трампа позволить дополнительные продажи Украине оборонного смертоносного оружия, включая противотанковые боеприпасы.

Джон Маккейн неоднократно критиковал не только руководство России, но и США. В ноябре 2017 он обвинил американского лидера Дональда Трампа в излишней доверчивости по отношению к действующему президенту РФ Владимиру Путину. Это, по мнению Маккейна, угрожает национальной безопасности США.

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