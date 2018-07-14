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Джокович обіграв Надаля на шляху до фіналу Вімблдону

Джокович обіграв Надаля на шляху до фіналу Вімблдону

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль не зумів впоратися із опором серба Новака Джоковича у півфіналі Вімблдону-2018, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

В цілому тенісисти провели на корті 5 годин і 17 хвилин, за які 12-й сіяний виграв три сети проти двох іспанця – 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8.

Джокович виконав 23 подачі навиліт, допустив 4 подвійні помилки, реалізував 4 брейкпойнти з 19, активно виграв 73 очки і допустив 42 невимушені помилки. На рахунку Надаля 9 ейсів, 4 подвійні і 42 невимушених помилок, 4 реалізованих брейкпойнти з 11 і 73 віннерси.

Таким чином, серб виступить в п'ятому фіналі Вімблдону в кар'єрі і в першому з 2015-го року.

Варто зазначити, що у фіналі на Джоковича очікує протистояння із 8-м сіяним південноафриканцем Кевіном Андерсоном, який вибив з турніру 9-го сіяного американця Джона Існера.

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