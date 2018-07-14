Джокович обыграл Надаля на пути к финалу Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не сумел справиться с сопротивлением серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2018, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В целом теннисисты провели на корте 5 часов и 17 минут, за которые 12-й сеяный выиграл три сета против двух испанца - 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8.
Джокович выполнил 23 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейкпойнта с 19, активно выиграл 73 очка и допустил 42 непринужденные ошибки. На счету Надаля 9 эйсов, 4 двойные и 42 непринужденных ошибок, 4 реализованных брейкпойнта с 11 и 73 виннерса.
Таким образом, серб выступит в пятом финале Уимблдона в карьере и в первом с 2015-го года.
Стоит отметить, что в финале Джокович ожидает противостояние с 8-м сеяным южноафриканцем Кевином Андерсоном, который выбил из турнира 9-го сеяного американца Джона Иснера.