Джип з українськими номерами заблокував трамвайний рух у Празі

Інцидент стався в центральному районі Прага 5 на Лідицькій вулиці. Водій залишив авто припаркованим вздовж колій. Трамваї не могли проїхати з 17:49 до 18:25. Ситуація була виправлена, коли повернувся власник машини, проте до цього перехожі разом з правоохоронцями намагались самотужки пересунути авто.

Нагадаємо, в червні конфлікт двох чоловіків стався у Миколаєві, під час якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак і намагався сховати його в своєму авто. Прибувши на місце події, поліцейські побачили двох чоловіків, які пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них.