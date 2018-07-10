Джип з українськими номерами заблокував трамвайний рух у Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Празі джип з українськими номерами припаркувався на трамвайних коліях, внаслідок чого заблокував дорожній рух та рух трамваїв. Про це повідомляє Lidovky.cz, передає УНН.
Інцидент стався в центральному районі Прага 5 на Лідицькій вулиці. Водій залишив авто припаркованим вздовж колій. Трамваї не могли проїхати з 17:49 до 18:25. Ситуація була виправлена, коли повернувся власник машини, проте до цього перехожі разом з правоохоронцями намагались самотужки пересунути авто.
Нагадаємо, в червні конфлікт двох чоловіків стався у Миколаєві, під час якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак і намагався сховати його в своєму авто. Прибувши на місце події, поліцейські побачили двох чоловіків, які пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них.