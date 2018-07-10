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25 березня, 17:08 • 51537 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 104871 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 100308 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 127327 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 104253 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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25 березня, 09:27 • 119871 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 160379 перегляди

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24 березня, 12:16 • 190047 перегляди

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Джип з українськими номерами заблокував трамвайний рух у Празі

Джип з українськими номерами заблокував трамвайний рух у Празі

Київ • УНН

 • 50723 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У Празі джип з українськими номерами припаркувався на трамвайних коліях, внаслідок чого заблокував дорожній рух та рух трамваїв. Про це повідомляє Lidovky.cz, передає УНН

Інцидент стався в центральному районі Прага 5 на Лідицькій вулиці. Водій залишив авто припаркованим вздовж колій. Трамваї не могли проїхати з 17:49 до 18:25. Ситуація була виправлена, коли повернувся власник машини, проте до цього перехожі разом з правоохоронцями намагались самотужки пересунути авто.

Нагадаємо, в червні конфлікт двох чоловіків стався у Миколаєві, під час якого один з чоловіків відірвав з автівки іншого державний номерний знак і намагався сховати його в своєму авто. Прибувши на місце події, поліцейські побачили двох чоловіків, які пояснили, що в них виник конфлікт з приводу паркування одного з них.

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