Джип с украинскими номерами заблокировал трамвайное движение в Праге

Инцидент произошел в центральном районе Прага 5 на Лидицький улице. Водитель оставил авто припаркованным вдоль путей. Трамваи не могли проехать с 17:49 до 18:25. Ситуация была исправлена, когда вернулся владелец машины, однако до этого прохожие вместе с правоохранителями пытались самостоятельно передвинуть авто.

Напомним, в июне конфликт двух мужчин произошел в Николаеве, во время которого один из мужчин оторвал от машины другого государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин, которые объяснили, что у них возник конфликт по поводу парковки.