Джерело: загоряння у Балаклії сталося через вибух снаряда при його знешкодженні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Причиною загоряння трави поблизу артилерійських складів під Балаклією у Харківській області став вибух снаряда під час його знешкодження. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"За попередніми даними, загоряння трави сталося через вибух снаряду під час його знешкодження за межами складів", - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що постраждалих немає.
Нагадаємо, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії було зруйновано та пошкоджено 392 об’єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджено 117 будинків. У приватному секторі найбільш пошкоджено 228 будинків. Пошкоджено 14 об’єктів соціальної сфери.