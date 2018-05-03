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Источник: возгорание в Балаклее произошло из-за взрыва снаряда при его обезвреживании

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Причиной возгорания травы вблизи артиллерийских складов под Балаклеей в Харьковской области стал взрыв снаряда во время его обезвреживания. Об этом УНН сообщил информированный источник.

Источник: возгорание в Балаклее произошло из-за взрыва снаряда при его обезвреживании

"По предварительным данным, возгорание травы произошло из-за взрыва снаряда во время его обезвреживания за пределами складов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших нет.

По данным Генштаба, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

Это уже не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Вследствие чрезвычайной ситуации в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта. В многоквартирном жилом секторе повреждено 117 домов. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

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