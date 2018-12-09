Джерела розповіли про кандидатів на посаду глави апарату Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Глава апарату віце-президента Сполучених Штатів Нік Айерс не стане новим главою апарату Білого дому замість Джона Келлі, який недавно покинув пост. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, що знайомий з ситуацією, передає УНН.
За даними видання, кандидатура нового керівника апарату співробітників Білого дому буде оголошена до кінця року, а не в найближчі кілька днів, як було оголошено раніше. Згідно з інформацією джерела, в списку потенційних кандидатів знаходяться міністр фінансів США Стівен Мнучін, а також конгресмен Марк Медоуз (республіканець від штату Північна Кароліна).
Раніше агентство з посиланням на представника Білого дому повідомляло про те, що американський лідер Дональд Трамп обговорює з Айерсом його призначення на цю посаду, однак той через сімейні причини не може обіцяти, що погодиться.
Як повідомляв УНН, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у суботу, 8 грудня, заявив журналістам, що голова апарату президентської адміністрації Джон Келлі буде звільненний наприкінці року.