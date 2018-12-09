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Источники рассказали о кандидатах на должность главы аппарата Белого дома

Киев • УНН

 • 14045 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава аппарата вице-президента Соединенных Штатов Ник Айерс не станет новым главой аппарата Белого дома вместо Джона Келли, который недавно покинул пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.

Источники рассказали о кандидатах на должность главы аппарата Белого дома

По данным издания, кандидатура нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома будет объявлена до конца года, а не в ближайшие несколько дней, как было объявлено ранее. Согласно информации источника, в списке потенциальных кандидатов находятся министр финансов США Стивен Мнучин, а также конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина).

Ранее агентство со ссылкой на представителя Белого дома сообщало о том, что американский лидер Дональд Трамп обсуждает с Айерсом его назначения на эту должность, однако тот по семейным причинам не может обещать, что согласится.

Как сообщал УНН, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 8 декабря, заявил журналистам, что глава аппарата президентской администрации Джон Келли будет освобождение в конце года.

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