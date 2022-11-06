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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Джекпот Powerball США досяг рекордної позначки 1,9 мільярда доларів

Джекпот Powerball США досяг рекордної позначки 1,9 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 359423 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. І без того рекордний джекпот US Powerball виріс до колосальних 1,9 мільярда доларів після того, як ніхто не отримав виграшний квиток у суботньому розіграші, за словами представників лотереї, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За оцінками Powerball, 1,6 млрд доларів, які були розіграні у суботу, стали найбільшим лотерейним призом, який колись пропонувався.

Щоб виграти великий приз, гравець має вгадати всі шість щасливих номерів, включаючи останній Powerball. Виграшними номерами, розіграними 5 листопада, стали 28, 45, 53, 56, 69 та Powerball 20.

Наступним шансом для покупців квитків зірвати джекпот буде розіграш у понеділок, хоч їм доведеться подолати високі шанси 1 на 292,2 мільйона, щоб забезпечити перемогу.

За даними Powerball, ніхто не вигравав джекпот із 3 серпня, коли щасливий власник квитка з Пенсільванії забрав додому понад 200 мільйонів доларів.

Переможці можуть ухвалити рішення про отримання грошей у вигляді ануїтету, що виплачується 30 поетапними платежами протягом 29 років, або одноразової грошової виплати. Обидва типи виграшів оподатковуються федеральними та місцевими податками.

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