Джекпот Powerball США достиг рекордной отметки в 1,9 миллиарда долларов

Детали

По оценкам Powerball, 1,6 млрд долларов, которые были разыграны в субботу, стали самым большим лотерейным призом, который когда-либо предлагался.

Чтобы выиграть большой приз, игрок должен угадать все шесть счастливых номеров, включая последний Powerball. Выигрышными номерами, разыгранными 5 ноября, стали 28, 45, 53, 56, 69 и Powerball 20.

Следующим шансом для покупателей билетов сорвать джекпот будет розыгрыш в понедельник, хотя им придется преодолеть высокие шансы 1 на 292,2 миллиона, чтобы обеспечить победу.

По данным Powerball, никто не выигрывал джекпот с 3 августа, когда счастливый обладатель билета из Пенсильвании забрал домой более 200 миллионов долларов.

Победители могут принять решение о получении денег в виде аннуитета, выплачиваемого 30 поэтапными платежами в течение 29 лет, или единовременной денежной выплаты. Оба типа выигрышей облагаются налогами федеральными и местными налогами.