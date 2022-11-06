Джекпот Powerball США достиг рекордной отметки в 1,9 миллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. И без того рекордный джекпот US Powerball вырос до колоссальных 1,9 миллиарда долларов после того, как никто не получил выигрышный билет в субботнем розыгрыше, по словам представителей лотереи, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По оценкам Powerball, 1,6 млрд долларов, которые были разыграны в субботу, стали самым большим лотерейным призом, который когда-либо предлагался.
Чтобы выиграть большой приз, игрок должен угадать все шесть счастливых номеров, включая последний Powerball. Выигрышными номерами, разыгранными 5 ноября, стали 28, 45, 53, 56, 69 и Powerball 20.
Следующим шансом для покупателей билетов сорвать джекпот будет розыгрыш в понедельник, хотя им придется преодолеть высокие шансы 1 на 292,2 миллиона, чтобы обеспечить победу.
По данным Powerball, никто не выигрывал джекпот с 3 августа, когда счастливый обладатель билета из Пенсильвании забрал домой более 200 миллионов долларов.
Победители могут принять решение о получении денег в виде аннуитета, выплачиваемого 30 поэтапными платежами в течение 29 лет, или единовременной денежной выплаты. Оба типа выигрышей облагаются налогами федеральными и местными налогами.