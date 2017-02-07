Джекпот лотереї “Спортпрогноз” зірвав гравець зі Львівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За результатами проведення 642 тиражу державної лотереї ТОТО “Спортпрогноз” стало відомо про зрив головного призу, який сягнув відмітки у 270 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Наразі відомо, що виграшну ставку було зроблено в місті Самбір Львівської області в "ЛОТО маркеті“, що розташувався на вулиці Богдана Хмельницького, 8/5.
Власником джек-поту став гравець, який 1 лютого зробив ставку вартістю 15 гривень й правильно передбачив, які команди з 12 пар футбольних матчів, зазначених у тиражі № 642, стануть переможцями.
Оператор державних лотерей "М.С.Л.“ щиро вітає знавця футболу й нагадує, що для оформлення виграшу необхідно звернутись до найближчого представництва компанії”, — зазначили в “М.С.Л.”.
Оператор державних лотерей розповів, що головний приз було зірвано у тиражі, в якому одночасно були зазначені матчі з різних куточків світу. Переможцеві вдалось правильно передбачити результати ігор, які відбулись у Іспанії, Франції, Бельгії, Англії, Шотландії й навіть на території Африки.
“Нагадаємо, що за правилами проведення лотереї "Спортпрогноз“, виграти джекпот може гравець, який правильно передбачить результат проведення 12 футбольних матчів. При цьому, для отримання головного виграшу необхідно правильно вказати переможців або передбачити нічию. Грошові призи також очікують на тих гравців, які зможуть правильно вгадати результат 11 та 10 пар футбольних матчів.
Цікаво, що "Спортпрогноз“ — єдина ТОТО лотерея в Україні зі своїм власним джек-потом і посідає перше місце серед інших лотерей за частотою зривів джек-поту серед гравців”, — наголосили в “М.С.Л.”.
Нагадаємо, “М.С.Л.” — найбільший оператор державних лотерей України за кількістю лотерей. Зокрема, він володіє такими відомими брендами як “Лото-Забава”, “Спортпрогноз”, “Мегалот” та інші. Минулого року гравці виграли понад 70 млн грн у лотереї оператора “М.С.Л.”.