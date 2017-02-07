Джекпот лотереи "Спортпрогноз" сорвал игрок из Львовской области

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 9988 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 51557 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117093 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 122733 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133356 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151182 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162127 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124707 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139320 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190061 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
54%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 8636 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10462 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12213 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10409 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 12715 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 9988 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195707 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250880 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452431 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404488 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29993 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29507 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44049 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66213 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73269 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Джекпот лотереи "Спортпрогноз" сорвал игрок из Львовской области

Киев • УНН

 • 6190 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По результатам проведения 642 тиража государственной лотереи ТОТО "Спортпрогноз" стало известно о срыве главного приза, который достиг отметки в 270 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Джекпот лотереи "Спортпрогноз" сорвал игрок из Львовской области

"Известно, что выигрышную ставку сделали в городе Самбир Львовской области в "Лото маркете", расположившемся на улице Богдана Хмельницкого, 8/5.

Владельцем джек-пота стал игрок, который 1 февраля сделал ставку стоимостью 15 гривен и правильно предсказал, какие команды из 12 пар футбольных матчей, указанных в тираже № 642, станут победителями.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет знатока футбола и напоминает, что для оформления выигрыша необходимо обратиться в ближайшее представительство компании", - отметили в "М.С.Л.".

Оператор государственных лотерей рассказал, что главный приз был сорван в тираже, в котором одновременно были указаны матчи из разных уголков мира. Победителю удалось правильно предсказать результаты игр, которые состоялись в Испании, Франции, Бельгии, Англии, Шотландии и даже на территории Африки.

"Напомним, что по правилам проведения лотереи "Спортпрогноз", выиграть джекпот может игрок, который правильно предскажет результат проведения 12 футбольных матчей. При этом, для получения главного выигрыша необходимо правильно указать победителей или предусмотреть ничью. Денежные призы также ожидают тех игроков, которые смогут правильно угадать результат 11 и 10 пар футбольных матчей.

Интересно, что "Спортпрогноз" - единственная ТОТО лотерея в Украине со своим собственным джек-потом и занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джек-пота среди игроков", - отметили в "М.С.Л.".

Напомним, "М.С.Л." - крупнейший оператор государственных лотерей Украины по количеству лотерей. В частности, он владеет такими известными брендами как "Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" и другие. В прошлом году игроки выиграли более 70 млн грн в лотерее оператора "М.С.Л.".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14