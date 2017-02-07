Джекпот лотереи "Спортпрогноз" сорвал игрок из Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По результатам проведения 642 тиража государственной лотереи ТОТО "Спортпрогноз" стало известно о срыве главного приза, который достиг отметки в 270 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
"Известно, что выигрышную ставку сделали в городе Самбир Львовской области в "Лото маркете", расположившемся на улице Богдана Хмельницкого, 8/5.
Владельцем джек-пота стал игрок, который 1 февраля сделал ставку стоимостью 15 гривен и правильно предсказал, какие команды из 12 пар футбольных матчей, указанных в тираже № 642, станут победителями.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет знатока футбола и напоминает, что для оформления выигрыша необходимо обратиться в ближайшее представительство компании", - отметили в "М.С.Л.".
Оператор государственных лотерей рассказал, что главный приз был сорван в тираже, в котором одновременно были указаны матчи из разных уголков мира. Победителю удалось правильно предсказать результаты игр, которые состоялись в Испании, Франции, Бельгии, Англии, Шотландии и даже на территории Африки.
"Напомним, что по правилам проведения лотереи "Спортпрогноз", выиграть джекпот может игрок, который правильно предскажет результат проведения 12 футбольных матчей. При этом, для получения главного выигрыша необходимо правильно указать победителей или предусмотреть ничью. Денежные призы также ожидают тех игроков, которые смогут правильно угадать результат 11 и 10 пар футбольных матчей.
Интересно, что "Спортпрогноз" - единственная ТОТО лотерея в Украине со своим собственным джек-потом и занимает первое место среди других лотерей по частоте срывов джек-пота среди игроков", - отметили в "М.С.Л.".
Напомним, "М.С.Л." - крупнейший оператор государственных лотерей Украины по количеству лотерей. В частности, он владеет такими известными брендами как "Лото-Забава", "Спортпрогноз", "Мегалот" и другие. В прошлом году игроки выиграли более 70 млн грн в лотерее оператора "М.С.Л.".