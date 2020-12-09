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Джапарова про обрання Британії до Ради ООН: це відкриває можливості для взаємодії між нашими країнам

Джапарова про обрання Британії до Ради ООН: це відкриває можливості для взаємодії між нашими країнам

Київ • УНН

 • 9566 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова привітала британську сторону з обранням до Ради ООН з прав людини на 2021 – 2023 роки і зазначила, що їхнє одночасне перебування у цій інституції відкриває нові можливості для взаємодії між нашими державами в галузі прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Перша заступниця міністра Еміне Джапарова провела відеозустріч з пані міжнародним послом Великої Британії з питань прав людини Рітою Френч. Еміне Джапарова привітала британську сторону з обранням до Ради ООН з прав людини на 2021 – 2023 роки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі було відзначено, що в контексті збройної агресії Російської Федерації проти України британська сторона послідовно відстоює позицію щодо неприйнятності грубих порушень прав людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

“Одночасне перебування України та Великої Британії в цій інституції відкриває нові можливості для взаємодії між нашими державами в галузі прав людини”, - сказала Джапарова.

Повідомляється, що вона висловила вдячність за сприяння Великої Британії просуванню проекту резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, а також з інших питань протидії агресії РФ у рамках міжнародних організацій.

“Вона також поінформувала Ріту Френч про концепцію Кримської платформи, її основні пріоритети та цілі. Окремо було порушено питання щодо можливих шляхів реалізації завдань майбутньої платформи на правозахисному напрямі, передусім із залученням механізмів та інструментів РПЛ ООН. Еміне Джапарова та Ріта Френч наголосили на важливості регулярного інформування міжнародної спільноти про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, зокрема Моніторинговою місією ООН з прав людини”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна запросила Швейцарію долучитися до “Кримської платформи”.

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