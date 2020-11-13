Джапарова на Комітеті асоціації Україна-ЄС представила Кримську платформу

“У рамках заходу Еміне Джапарова представила європейським партнерам „Кримську платформу“, подякувала за підтримку цієї ініціативи з боку ЄС та висловила сподівання на активну участь інституцій та держав-членів ЄС у її роботі, а також на участь лідерів ЄС у Саміті в травні 2021 року”, — повідомили в МЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джапарова пояснила принцип роботи "Кримської платформи"

За даними пресслужби, Джапарова також повідомила, що кінцевою метою Кримської платформи є деокупація Криму, і окреслила першочергові напрямки її роботи, зокрема координацію дій міжнародних партнерів з консолідації санкційних режимів, зміцнення політики невизнання, протидію безпековим загрозам, привернення уваги до економічних та екологічних викликів на півострові, пов’язаних з російською окупацією.

Одним із важливих завдань Платформи буде також захист жертв порушень прав людини на окупованих територіях, сказала вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Перший саміт “Кримської платформи” відбудеться у травні 2021 року у Києві.