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Дж.Майкла поховали в Лондоні

Дж.Майкла поховали в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Лондоні відбулися похорони британського музиканта Джорджа Майкла, який раптово помер у грудні минулого року у віці 53 років, передає УНН з посиланням на BBC.

Його родина повідомила, що на похоронах, які відбулися через три місяці після смерті співака, були присутні тільки родичі і близькі друзі.

“Ми можемо підтвердити, що похорони співака Джорджа Майкла відбулися сьогодні. Сім’я та близькі друзі зібралися, щоб попрощатися з улюбленим сином, братом і другом на невеликій, закритій церемонії,” — йдеться в заяві сім’ї музиканта.

Сім’я Джорджа Майкла подякувала шанувальників музиканта за любов і підтримку.

Зазначимо, що Дж.Майкла поховали поруч зі своєю матір’ю на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона.

Нагадаємо, 25 грудня помер відомий британський співак, володар двох премій “Греммі” Джордж Майкл помер на 54-му році життя.

Як повідомляв УНН, старший слідчий Даррен Солтер підтвердив, що Джордж Майкл помер природною смертю.

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