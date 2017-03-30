Дж.Майкла поховали в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Лондоні відбулися похорони британського музиканта Джорджа Майкла, який раптово помер у грудні минулого року у віці 53 років, передає УНН з посиланням на BBC.
Його родина повідомила, що на похоронах, які відбулися через три місяці після смерті співака, були присутні тільки родичі і близькі друзі.
“Ми можемо підтвердити, що похорони співака Джорджа Майкла відбулися сьогодні. Сім’я та близькі друзі зібралися, щоб попрощатися з улюбленим сином, братом і другом на невеликій, закритій церемонії,” — йдеться в заяві сім’ї музиканта.
Сім’я Джорджа Майкла подякувала шанувальників музиканта за любов і підтримку.
Зазначимо, що Дж.Майкла поховали поруч зі своєю матір’ю на кладовищі Хайгейт на півночі Лондона.
Нагадаємо, 25 грудня помер відомий британський співак, володар двох премій “Греммі” Джордж Майкл помер на 54-му році життя.
Як повідомляв УНН, старший слідчий Даррен Солтер підтвердив, що Джордж Майкл помер природною смертю.