Дж.Майкл похоронили в Лондоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103292 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158632 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117112 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112906 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104537 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107143 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103630 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154140 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дж.Майкл похоронили в Лондоне

Дж.Майкл похоронили в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 18249 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Лондоне состоялись похороны британского музыканта Джорджа Майкла, который скоропостижно скончался в декабре прошлого года в возрасте 53 лет, передает УНН со ссылкой на BBC .

Его семья сообщила, что на похоронах, состоявшихся через три месяца после смерти певца, присутствовали только родственники и близкие друзья.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы проститься с любимым сыном, братом и другом на небольшой, закрытой церемонии ", - говорится в заявлении семьи музыканта.

Семья Джорджа Майкла поблагодарила поклонников музыканта за любовь и поддержку.

Отметим, что Дж.Майкл похоронили рядом с матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.

Напомним, 25 декабря скончался известный британский певец, обладатель двух премий "Грэмми" Джордж Майкл умер на 54-м году жизни.

Как сообщал УНН, старший следователь Даррен Солтер подтвердил, что Джордж Майкл умер естественной смертью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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