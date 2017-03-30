Дж.Майкл похоронили в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Лондоне состоялись похороны британского музыканта Джорджа Майкла, который скоропостижно скончался в декабре прошлого года в возрасте 53 лет, передает УНН со ссылкой на BBC .
Его семья сообщила, что на похоронах, состоявшихся через три месяца после смерти певца, присутствовали только родственники и близкие друзья.
"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы проститься с любимым сыном, братом и другом на небольшой, закрытой церемонии ", - говорится в заявлении семьи музыканта.
Семья Джорджа Майкла поблагодарила поклонников музыканта за любовь и поддержку.
Отметим, что Дж.Майкл похоронили рядом с матерью на кладбище Хайгейт на севере Лондона.
Напомним, 25 декабря скончался известный британский певец, обладатель двух премий "Грэмми" Джордж Майкл умер на 54-м году жизни.
Как сообщал УНН, старший следователь Даррен Солтер подтвердил, что Джордж Майкл умер естественной смертью.