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Дж.Маккейн не вірить в "перезавантаження" відносин з Кремлем

Дж.Маккейн не вірить в "перезавантаження" відносин з Кремлем

Київ • УНН

 • 8222 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн не вірить в чергове "перезавантаження" відносин Вашингтона і Кремля після інавгурації обраного президентом США Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, передає УНН.

"Я бачив трьох президентів - Буша, Клінтона і Обаму, - які вірили в те, що вони можуть побудувати нові відносини з Володимиром Путіним", - заявив Дж.Маккейн.

Але, за словами республіканця, єдиною можливою стратегією в стосунках з В.Путіним є "повернення до принципів Рональда Рейгана - досягнення миру через силу".

"Єдине, що в стані зрозуміти Володимир Путін, - це сила. Що ціна агресії може виявитися вищою, ніж та, яку він готовий заплатити", - підкреслив сенатор, назвавши В.Путіна "вбивцею", "бандитом" і "продуктом КДБ".

Коментуючи прес-конференцію обраного президента США Дональда Трампа, Дж.Маккейн заявив, що він задоволений тим фактом, що Д.Трамп визнав відповідальність Росії за хакерські атаки під час виборчої кампанії.

"Немає ніяких сумнівів" в участі Росії в кібератаки, зазначив сенатор.

У той же час він визнав необхідність переговорів з В.Путіним, але "лише з позиції сили". Дж.Маккейн зазначив, що поки "не знає", чи в змозі Д.Трамп вести з В.Путіним саме такий діалог.

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