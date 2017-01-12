Дж.Маккейн не верит в "перезагрузку" отношений с Кремлем
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередную "перезагрузку" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, передает УНН.
"Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - которые верили в то, что они могут построить новые отношения с Владимиром Путиным", - заявил Дж.Маккейн.
Но, по словам республиканца, единственной возможной стратегией в отношениях с В.Путиным является "возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу".
"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", - подчеркнул сенатор, назвав В.Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".
Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Дж.Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Д.Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.
"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаках, отметил сенатор.
В то же время он признал необходимость переговоров с В.Путиным, но "только с позиции силы". Дж.Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии ли Д.Трамп вести с В.Путиным именно такой диалог.