Дж.Ленс: О.Караваєв буде важливою частиною "Фенербахче"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Екс-хавбек київського “Динамо”, котрий нині представляє турецький “Фенербахче” — Джеремейн Ленс, прокоментував збори команди і оренду в турецький клуб українського хавбека Олександра Караваєва, повідомляє УНН з посиланням на сайт “канарок”.
“Збори йдуть добре. Ми зіграли два спаринги і обидва виграли. Знаходимося в хорошому настрої. Команда готова до матчу проти “Аданаспор”, — розпочав нідерландець.
“Перехід Караваєва — хороший трансфер для нас. Він гравець, який був потрібен „Фенербахче“. Подивимося на його розвиток. Він буде важливою частиною команди”, — наголосив Дж.Ленс.
Зазначимо, що в дебютному матчі за “Фенербахче” О.Караваєв забив і віддав гольову передачу після виходу на заміну, а в наступному протистоянні вийшов в стартовому складі і зробив результативний пас.