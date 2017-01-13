Дж.Ленс: А.Караваев будет важной частью "Фенербахче"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Экс-хавбек киевского "Динамо", который в настоящее время представляет турецкий "Фенербахче" - Джеремейн Лэнс прокомментировал сборы команды и аренду в турецкий клуб украинского хавбека Александра Караваева, сообщает УНН со ссылкой на сайт "канареек".
"Собрание идет хорошо. Мы сыграли два спарринга и оба выиграли. Находимся в хорошем настроении. Команда готова к матчу против "Аданаспор", - начал голландец.
"Переход Караваева - хороший трансфер для нас. Он игрок, который был нужен "Фенербахче". Посмотрим на его развитие. Он будет важной частью команды ", - подчеркнул Дж.Ленс.
Отметим, что в дебютном матче за "Фенербахче" А.Караваев забил и отдал голевую передачу после выхода на замену, а в следующем противостоянии вышел в стартовом составе и сделал результативный пас.