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Дж.Кушнер призначений главою офісу з інновацій Білого дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Зять президента США Джаред Кушнер був призначений главою нового офісу з інновацій при Білому домі, заявив прес-секретар глави держави Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Офіс за американськими інновацій буде реалізовувати подання президента про те, як реалізовувати широке коло урядових операцій і послуг швидше запланованого терміну і дешевше встановленого бюджету,” — сказав він.

Серед іншого, очікується, що Дж.Кушнер займеться модернізацією технологій в міністерствах і відомствах.

Як повідомляв УНН, зять Д.Трампа прагне прийти на допит щодо зв’язків з Росією.

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