Дж.Кушнер призначений главою офісу з інновацій Білого дому

“Офіс за американськими інновацій буде реалізовувати подання президента про те, як реалізовувати широке коло урядових операцій і послуг швидше запланованого терміну і дешевше встановленого бюджету,” — сказав він.

Серед іншого, очікується, що Дж.Кушнер займеться модернізацією технологій в міністерствах і відомствах.

Як повідомляв УНН, зять Д.Трампа прагне прийти на допит щодо зв’язків з Росією.