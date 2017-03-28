Дж.Кушнер призначений главою офісу з інновацій Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Зять президента США Джаред Кушнер був призначений главою нового офісу з інновацій при Білому домі, заявив прес-секретар глави держави Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Офіс за американськими інновацій буде реалізовувати подання президента про те, як реалізовувати широке коло урядових операцій і послуг швидше запланованого терміну і дешевше встановленого бюджету,” — сказав він.
Серед іншого, очікується, що Дж.Кушнер займеться модернізацією технологій в міністерствах і відомствах.
Як повідомляв УНН, зять Д.Трампа прагне прийти на допит щодо зв’язків з Росією.