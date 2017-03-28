Дж.Кушнер назначен главой офиса по инновациям Белого дома

"Офис по американским инноваций будет реализовывать представление президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", - сказал он.

Среди прочего, ожидается, что Дж.Кушнер займется модернизацией технологий в министерствах и ведомствах.

Как сообщал УНН, зять Д.Трамп стремится прийти на допрос по связям с Россией.