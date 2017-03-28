Дж.Кушнер назначен главой офиса по инновациям Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Зять президента США Джаред Кушнер был назначен главой нового офиса по инновациям при Белом доме, заявил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Офис по американским инноваций будет реализовывать представление президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", - сказал он.
Среди прочего, ожидается, что Дж.Кушнер займется модернизацией технологий в министерствах и ведомствах.
Как сообщал УНН, зять Д.Трамп стремится прийти на допрос по связям с Россией.