Дж.Депп з'явиться у спін-оффі саги про Гаррі Поттера
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Американський актор Джонні Депп гратиме у продовженні фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати", який є спін-оффом саги про Гаррі Поттера, передає УНН із посиланням на ВВС.
Стрічка має вийти на екрани у 2018 році.
Сценарій фільму пише Джоан Роулінг, а фанати "Поттера" назвали картину "Фантастичні тварини і де вони мешкають" спін-оффом фільмів про Гаррі Поттера.
Відомо, що у Джонні Деппа епізодична роль, але невідомо кого саме він зіграє.
Дж.Роулінг повідомила, що планує створити п'ять серій "Фантастичних тварин". Перший фільм вийде у Великій Британії і США 18 листопада.
Дж.Депп, серед іншого, відомий завдяки ролі Джека Горобця в "Піратах Карибського моря". П'ята частина "Піратів" повинна вийти на екрани в наступному році.
Актор повертається до роботи після скандального розлучення з Ембер Херд.