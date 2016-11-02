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15 марта, 19:03 • 114155 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163629 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128812 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111945 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104954 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101064 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дж.Депп появится в спин-оффи саги о Гарри Поттере

Дж.Депп появится в спин-оффи саги о Гарри Поттере

Киев • УНН

 • 9450 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп будет играть в продолжении фильма "Фантастические звери и где их искать", который является спин-оффом саги о Гарри Поттере, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Лента должна выйти на экраны в 2018 году.

Сценарий фильма пишет Джоан Роулинг, а фанаты "Поттера" назвали картину "Фантастические животные и где они живут" спин-оффом фильмов о Гарри Поттере.

Известно, что у Джонни Деппа эпизодическая роль, но неизвестно кого именно он сыграет.

Дж.Роулинг сообщила, что планирует создать пять серий "фантастических животных". Первый фильм выйдет в Великобритании и США 18 ноября.

Дж.Депп, среди прочего, известен благодаря роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". Пятая часть "Пиратов" должна выйти на экраны в следующем году.

Актер возвращается к работе после скандального развода с Эмбер Херд.

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