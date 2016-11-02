Дж.Депп появится в спин-оффи саги о Гарри Поттере
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американский актер Джонни Депп будет играть в продолжении фильма "Фантастические звери и где их искать", который является спин-оффом саги о Гарри Поттере, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Лента должна выйти на экраны в 2018 году.
Сценарий фильма пишет Джоан Роулинг, а фанаты "Поттера" назвали картину "Фантастические животные и где они живут" спин-оффом фильмов о Гарри Поттере.
Известно, что у Джонни Деппа эпизодическая роль, но неизвестно кого именно он сыграет.
Дж.Роулинг сообщила, что планирует создать пять серий "фантастических животных". Первый фильм выйдет в Великобритании и США 18 ноября.
Дж.Депп, среди прочего, известен благодаря роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". Пятая часть "Пиратов" должна выйти на экраны в следующем году.
Актер возвращается к работе после скандального развода с Эмбер Херд.