Дж.Байден: виконання Україною політичної частини мінських угод неможливе без миру на Донбасі

"Політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія та її посередники на Сході виконають свої зобов’язання стосовно припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов’язань", - наголосив він.

"Ні для кого не секрет, що Росія не хоче, щоб ви досягли успіху, пане Президенте. Це стосується не тільки України, це стосується майбутнього, до якого ми прагнемо – до цілісної вільної та мирної Європи", - підкреслив Дж.Байден.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що російська агресія за три роки забрала життя 10 тис. українців.