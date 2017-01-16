Дж.Байден: виконання Україною політичної частини мінських угод неможливе без миру на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Виконання Україною політичної частини мінських угод не можливе без припинення вогню з боку РФ і НЗФ і встановлення миру на Донбасі. Про це сьогодні заявив віце-президент США Джо Байден на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
"Політична частина угоди не може бути реалізована до тих пір, поки не припиниться насильство з боку Росії. Тільки після того, як Росія та її посередники на Сході виконають свої зобов’язання стосовно припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов’язань", - наголосив він.
"Ні для кого не секрет, що Росія не хоче, щоб ви досягли успіху, пане Президенте. Це стосується не тільки України, це стосується майбутнього, до якого ми прагнемо – до цілісної вільної та мирної Європи", - підкреслив Дж.Байден.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що російська агресія за три роки забрала життя 10 тис. українців.