Дж.Байден: выполнение Украиной политической части минских соглашений невозможно без мира на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Выполнение Украиной политической части минских соглашений невозможно без прекращения огня со стороны РФ и НВФ и установления мира на Донбассе. Об этом сегодня заявил вице-президент США Джо Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того, как Россия и ее посредники на Востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств", - подчеркнул он.
"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин Президент. Это касается не только Украины, это касается будущего, к которому мы стремимся - к целостной свободной и мирной Европе", - подчеркнул Дж.Байден.