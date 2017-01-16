Дж.Байден: выполнение Украиной политической части минских соглашений невозможно без мира на Донбассе

"Политическая часть соглашения не может быть реализована до тех пор, пока не прекратится насилие со стороны России. Только после того, как Россия и ее посредники на Востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств", - подчеркнул он.

"Ни для кого не секрет, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин Президент. Это касается не только Украины, это касается будущего, к которому мы стремимся - к целостной свободной и мирной Европе", - подчеркнул Дж.Байден.