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Дж.Байден прибуде до Києва 16 січня

Дж.Байден прибуде до Києва 16 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден прибуде до Києва у понеділок 16 січня. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні, передає УНН.

“У понеділок, 16 січня 2017 року, віце-президент Джо Байден прибуде до Києва, Україна”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дж.Байден візьме участь у двосторонніх зустрічах з Президентом України Петром Порошенком та Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

“Візит Віце-президента до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки — незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, зустріч В.Гройсмана та Дж.Байдена перенесли на день.

Українські Національні Новини

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