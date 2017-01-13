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Дж.Байден прибудет в Киев 16 января

Дж.Байден прибудет в Киев 16 января

Киев • УНН

 • 15287 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден прибудет в Киев в понедельник 16 января. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, передает УНН.

"В понедельника, 16 январь 2017 года, вице-президент Джо Байден прибудет в Киев, Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дж.Байден примет участие в двусторонних встречах с Президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимость Украины, ее демократическое развитие, процветание и безопасность. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, встречу В.Гройсмана и Дж.Байдена перенесли на день.

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