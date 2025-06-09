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Дитинство на футбольному полі: у Києві відбувся турнір Favbet Foundation Cup

Київ • УНН

 • 914 перегляди

У червні в Києві пройшов масштабний дитячий турнір Favbet Foundation Cup. Участь у змаганнях взяли вісім команд, захід організовано за сприяння Управління молоді та спорту.

Дитинство на футбольному полі: у Києві відбувся турнір Favbet Foundation Cup

У червні у Києві пройшов масштабний дитячий футбольний турнір Favbet Foundation Cup, що зібрав понад 120 юних гравців, які подарували глядачам десятки забитих м’ячів, сотні усмішок і тисячі незабутніх моментів, передає УНН.

Участь у змаганнях взяли вісім команд: Вигурівщина Favbet Foundation, ФК Столиця, ДЮФК Титан, КДЮСШ Ніка, ФК Троєщина, КДЮСШ №14, ФК Лісовий та ФК Ураган.

"Через спорт ми намагаємось створити середовище, де діти можуть розвиватися, дружити, радіти простим речам і зростати з упевненістю в собі. Саме тому Favbet Foundation Cup — більше ніж турнір. Це ще один крок до великої мети — дати дітям те, що їм необхідне найбільше: відчуття радості та підтримки", — зазначають у Favbet Foundation.

Захід було організовано за сприяння Управління молоді та спорту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та Деснянського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

Favbet Foundation Cup став яскравим прикладом того, як навіть у непрості часи можна створювати справжнє свято — свято, яке дарує віру, натхнення й переконання в тому, що дитинство має бути щасливим попри все.

"Дитинство не чекає кращих часів — воно відбувається зараз. Саме тому ми маємо робити все, аби діти зростали в атмосфері радості, гідності й мрій. Такі турніри — це про формування сильного духу, віри в себе і того безцінного тепла, яке залишиться в серці назавжди", — коментує президент фонду Favbet Foundation, Андрій Матюха.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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