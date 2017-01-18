Двоє жителів Рівненщини скоїли розбійний напад на таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Рівненщині за розбійний напад тітка з племінником можуть провести десять років за ґратами. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Відпочиваючи в одному з кафе в селі Озеро Володимирецького району, 25-річна тітка зі своїм 19-річним племінником вирішили пограбувати місцевого таксиста.
Близько першої години ночі вони зателефонували до диспетчера таксі і замовили поїздку до районного центру. Виїжджаючи із села Озеро, хлопець попросив зупинитися. Коли водій пригальмував, той накинув йому на шию зашморг із дитячої скакалки, яку напередодні нападу купив у магазині.
Однак водій не розгубився, швидко звільнився і почав діставати биту з-під сидіння. Хлопець втік, забувши про свою тітку-напарницю. Та і зізналася про бажання наживитися на чоловікові дорогою до відділку поліції. Згодом туди навідався і її поплічник.
За фактом розбою за попередньою змовою осіб у поліції розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.187 КК України та вже повідомили нападникам про підозру у вчинені злочину. Крім того слідчі звернулися із клопотанням до суду щодо обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.
За скоєне розбійникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до десяти років.