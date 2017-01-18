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Двое жителей Ровенской области совершили разбойное нападение на таксиста

Двое жителей Ровенской области совершили разбойное нападение на таксиста

Киев • УНН

 • 7743 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Ровенской области за разбойное нападение тетя с племянником могут провести десять лет за решеткой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.

Отдыхая в одном из кафе в селе Озеро Владимирецкого района, 25-летняя тетя со своим 19-летним племянником решили ограбить местного таксиста.

Около часа ночи они позвонили диспетчеру такси и заказали поездку в районный центр. Выезжая из села Озеро, парень попросил остановиться. Когда водитель притормозил, тот накинул ему на шею петлю из детской скакалки, которую накануне нападения купил в магазине.

Однако водитель не растерялся, быстро освободился и начал доставать биту из-под сиденья. Парень сбежал, забыв свою тетю-напарницу. Она и призналась о желании обогатится за счет мужчины по дороге в отделение полиции. Впоследствии туда наведался и ее подельник.

По факту разбоя по предварительному сговору лиц в полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.187 УК Украины и уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Кроме того следователи обратились с ходатайством в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения.

За содеянное разбойникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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