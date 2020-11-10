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Двоє воротарів отримали додатковий виклик в збірну України

Двоє воротарів отримали додатковий виклик в збірну України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопад. УНН. Стали відомими імена двох гравців, які отримали додатковий виклик до національної збірної України з футболу, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

У зв’язку з тим, що один із трьох раніше викликаних до табору національної команди воротарів, Георгій Бущан, інфікований коронавірусом, і ситуація із захворюваннями загалом залишилася гострою, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення додатково запросити до складу синьо-жовтих ще двох голкіперів — Юрія Паньківа з “Олександрії” та Дмитра Різника з “Ворскли”.

Разом з Андрієм Пятовим та Андрієм Луніним вони складуть квартет воротарів, з-поміж яких тренерський штаб буде обирати трійку на кожен із трьох матчів, що команда проведе в листопаді.

Відзначимо, що Паньків та Різник уже прибули до розташування збірної. 9 листопада, разом з іншими партнерами по національній команді, вони взяли участь у вечірньому тренуванні на НТК ім. В. Баннікова.

Додамо, 11 листопада у Хожуві збірна України проведе товариський поєдинок із поляками.

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