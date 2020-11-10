Двое вратарей получили дополнительный вызов в сборную Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стали известны имена двух игроков, которые получили дополнительный вызов в национальную сборную Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
В связи с тем, что один из трех ранее вызванных в национальную команду вратарей, Георгий Бущан, инфицирован коронавирусом, и ситуация с заболеваниями целом осталась острой, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение дополнительно пригласить в состав сине-желтых еще двух голкиперов — Юрия Панькова из “Александрии” и Дмитрия Резника из “Ворсклы”.
Вместе с Андреем Пятовым и Андреем Луниным они составят квартет вратарей, среди которых тренерский штаб будет выбирать тройку на каждый из трех матчей, что команда проведет в ноябре.
Отметим, что Панькив и Резник уже прибыли в расположение сборной. 9 ноября, вместе с другими партнерами по национальной команде, они приняли участие в вечерней тренировке на НТК им. В. Банникова.
Добавим, 11 ноября в Хожуве сборная Украины проведет товарищеский поединок с поляками.