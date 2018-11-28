Двоє військових зазнали поранень на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-терористичних угруповань отримали поранення двоє українських військових. Про це Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями... В ході бойових дій два військовослужбовці Об’єднаних сил зазнали поранень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-центрі штабу, з мінометів 82-го калібру, станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв наші позиції біля хутора Вільного. По опорних пунктах біля Шумів та Новгородського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Пісків — з гранатометів.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 5 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.