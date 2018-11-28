Двое военных получили ранения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-террористических группировок получили ранения двое украинских военных. Об этом Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, от 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом враг применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями... В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре штаба, из минометов 82-го калибра, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции у хутора Вильного. По опорным пунктам у Шумов и Новгородского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков - из гранатометов.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 5 раз открывали огонь по позициям наших войск.