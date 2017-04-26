Двоє військових загинули під час занять на полігоні в Чугуєві

“На чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54-ї окремої механізованої бригади”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування.

Нагадаємо, минулої доби, 25 квітня, внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло троє українських військовослужбовців, п’ятеро отримали поранення.