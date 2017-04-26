Двое военных погибли во время занятий на полигоне в Чугуеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. На чугуевском полигоне погибли двое военных во время боевых занятий. Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины в Facebook, передает УНН.
"На чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.
Как отмечается, все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования.
Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, в результате боевых действий в зоне АТО погибли три украинских военнослужащих, пятеро получили ранения.