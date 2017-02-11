Двоє військових постраждало внаслідок вибуху у ВЧ на Запоріжжі

Постраждало двоє військових 1967 та 1974 р. н.. Їх, за допомогою військового транспорту, доставили до Токмацької центральної районної лікарні. У обох чоловіків діагностовано закриті черепно-мозкові травми.

Причини та обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, снайперку "ДНР" затримали співробітники СБУ.