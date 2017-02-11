Двоє військових постраждало внаслідок вибуху у ВЧ на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні о 4-й ранку у військовій частині, що розташована у Токмацькому районі Запорізької області, зі слів військових вибухнув тепловентилятор. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки робітників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Постраждало двоє військових 1967 та 1974 р. н.. Їх, за допомогою військового транспорту, доставили до Токмацької центральної районної лікарні. У обох чоловіків діагностовано закриті черепно-мозкові травми.
Причини та обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, снайперку "ДНР" затримали співробітники СБУ.