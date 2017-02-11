Двое военных пострадали в результате взрыва в ВЧ в Запорожской области

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня в 4 утра в воинской части, расположенной в Токмакском районе Запорожской области, по словам военных взорвался тепловентилятор. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожской области Анатолий Сидоренко.